GF Vip, Tik Toker diventata famosissima in poco tempo sta per entrare nella casa? Ecco di chi si tratta

A settembre il volto diventato popolare sui social grazie alla nuova moda di parlare in corsivo potrebbe varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia

I motori della prossima edizione del Gf Vip sono accesi: la produzione è alla ricerca dei nuovi volti noti da coinvolgere nella settima edizione del reality e giorno dopo giorno lo stesso Alfonso Signorini sta pubblicando piccoli indizi che riguardano i concorrenti già confermati.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il nome della possibile concorrente di quest’anno, che arriva direttamente da TikTok: si tratta dell’insegnate di corsivo, la giovane Elisa Esposito.

“L’occhio del Grande Fratello è puntato su di lei! Contattata direttamente, Elisa in questi giorni terrà un incontro decisivo per varcare la porta rossa” ha scritto Venza su Instagram.

Elisa ha solo vent’anni e conta centinaia di migliaia di follower sui social, grazie al video in cui spiega come “parlare” in corsivo secondo la bizzarra moda di pronunciare le parole come una sorta di cantilena.

Secondo le più recenti indiscrezioni, a settembre potrebbe varcare la soglia della porta rossa e diventare una concorrente del GF Vip 7 a tutti gli effetti.

