GF vip, ‘ti si vede la te..a’: cosa è successo tra Alex Belli e Soleil stanotte

Dopo la prova del Kiss freeze, Alex Belli e Soleil Sorge appaiono sempre più vicini. La loro complicità era già emersa nelle scorse settimane, ora è sempre più evidente.

Lo stesso Alex ha dichiarato in confessionale che “a Me Soleil piace, mi piace la sua presenza, averla accanto a me”. Dall’altra parte anche Soleil non ha negato un certo interesse nei confronti di Belli, parlando di “anime gemelle” se entrambi però non fossero impegnati.

In un momento di complicità in giardino, uno dei tanti tra i due, Soleil ha mostrato il suo tatuaggio ad Alex Belli e Giucas Casella l’ha avvertita: “Copriti che ti si vede la te**a”, ma Alex ha subito risposto ironicamente: “Ma dove che non ce le ha”. Segno che tra i due il legame è sempre più forte.

