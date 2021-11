GF Vip, concorrenti costretti a fare il tampone per il COVID. Cosa è successo?

I concorrenti del GF Vip hanno fatto il tampone per il Covid dopo l’ultima puntata. In tanti ne stanno parlando, ma qual è il motivo?

Non è un mistero che i concorrenti del GF Vip si siano sottoposti ancora una volta ad un tampone molecolare per verificare l’assenza del Covid-19 dalla casa più spiata d’Italia. Ma come mai si è dovuto ripetere il test? Cosa è mai successo nel reality?

Tampone Covid al GF Vip: ecco il perché

Andiamo con ordine. La produzione del GF Vip ha chiamato singolarmente tutti i concorrenti in confessionale, in modo da effettuare un tampone per verificare che nessuno sia positivo al Covid-19. Una prassi, questa, che sembra piuttosto comune nel reality Mediaset, sebbene la produzione cerchi sempre di farla passare un po’ in sordina.

In particolare, il tampone si sarebbe reso necessario dopo l’incontro tra Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso. Ma qualcosa del genere era già accaduto dopo l’incontro tra Alex Belli e Delia Duran.

Tutti i misteri sui tamponi nella casa del Grande Fratello

Qualche giorno fa, per esempio, Clarissa aveva detto che le fosse uscito del sangue dal naso, tanto da far ipotizzare a molti telespettatori che dipendesse appunto dal tampone. Ma anche Katia Ricciarelli qualche giorno fa aveva detto chiaramente: “vado a fare il tampone”.

Ma perché mai censurare una prassi tanto consolidata per garantire la sicurezza dei vipponi e anche di chi sta fuori dalla casa? Anche i concorrenti del GF Vip fanno il tampone: non sembra un’idea così scandalosa… o forse sì?

