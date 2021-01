Un nuovo hashtag si fa largo nel firmamento di Twitter e mette in ombra quello ufficiale del GFVIP: è #sovip.

Anno nuovo nuova puntata del GfVip, nuova rivolta sui social. Un nuovo hashtag si palesa nel cielo cibernetico e rischia di mettere in ombra quello ufficiale.

GF Vip, sui social scoppia la rivolta e lanciano un nuovo hashtag: cosa accadrà stasera?

Lunedì 4 Gennaio andrà in onda una nuova puntata del serale del Grande Fratello. Alfonso Signorini oltre a fare i conti con l’assenza in studio di Elisabetta Gregoraci che quindi non commentare la liason tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dovrà farli anche con un nuovo hashtag.

Preparatevi ad un’altra serata di emozioni, imprevisti e colpi di scena 😍 #GFVIP vi aspetta domani su #Canale5! pic.twitter.com/Pei6NFELpq — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2021

#sovip, è questo l’argomento in tendenza su Twitter al posto del più classico e ufficiale #GFVIP. Non c’è ombra di dubbio che all’interno della casa c’è una coppia che la fa da regina. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ed è proprio grazie alla loro presenza e alla loro amicizia che è nato non solo questo #, ma anche #TZVIP.

“ sovip “: perché nel reality #GFVIP la concorrente Stefania Orlando è considerata la vera QUEEN del programma. #sovip è spesso utilizzato insieme a #tzvip in quanto Stefania ha dichiarato “Per me Tommy è come un figlio” P.S. Sonia Lorenzini stai nel tuo. pic.twitter.com/k92cYqrg9D — @Perchè é in tendenza? (@perchetendenzat) January 3, 2021

E mentre il pubblico annuncia al GfVip di farsene una ragione nell’essere stato scavalcato, i cinguettii si dividono sulla questione Dayane Mello. Una settimana non facile quella affrontata dalla modella che ha attirato su di se molte critiche e polemiche. Come quella che riguarda i televoti provenienti dal Brasile a suo favore. Ma c’è anche chi chiede un po’ di ‘pace’ per la modella, e di far vedere che non è solo lei a giocare sporco.

Riuscirà #GFVIP a togliere lo scettro a #TZVIP e #sovip?! Non resta che attendere l’inizio della puntata.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy