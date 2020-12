GF Vip, Stefania Orlando nella notte minaccia di andare via: cosa è successo

Dopo la puntata del GF Vip, Stefania Orlando ha minacciato di andare via dal reality show di Mediaset, ripetendolo per tutta la notte

Nell’ultima puntata del GF Vip succede veramente di tutto, tanto che Stefania Orlando ad un certo punto è arrivata a minacciare addirittura di andare via dalla casa. Ma cosa avrà fatto scattare questo sentimento nella divina Stefy? Cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE — ‘Ma che è successo al profilo del GF?’, cosa sta pubblicando su Tommaso Zorzi

GF Vip, Stefania Orlando minaccia di andare via dal reality

Durante la notte, Stefania Orlando sembra aver avuto una nuova crisi e, come già accaduto in passato, ha addirittura minacciato di andare via dal reality show di Mediaset. Niente di paragonabile a quando Giacomo Urtis le ha fatto i tarocchi, né a quando si era convinta di essere odiata da tutti.

In ogni caso, durante la serata, Stefy ha tentato di appianare i suoi contrasti con Samantha de Grenet, con risultati che definire debolucci è poco… Tuttavia, al momento di fare la nomination, non ha votato per la showgirl, ma per Mario Ermito.

Quello di Stefania era soltanto un bluff?

Fin qui nulla di curioso, se non fosse che poi Stefania ha cominciato a chiedere di essere chiamata in confessionale. Di fronte al ritardo da parte del GF Vip, che ha finito per convocarla tra gli ultimi, Stefania ha quindi cominciato a minacciare di lasciare il reality, mentre Giulia Salemi le bloccava la porta per evitare che lo facesse.

Soltanto dopo, la Orlando ha rivelato che il suo era solo uno scherzo… ma è bastato a far spaventare tutti… anche perché le sue accuse sono continuate anche durante la notte, complice un po’ d’insonnia e l’effetto del sonnifero.

Quale sarà la verità? Davvero Stefania voleva lasciare la casa? Oppure, come hanno predetto i tarocchi di Tommaso Zorzi, la bella Orlando rimarrà fino alla fine e finirà addirittura sul podio?

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy