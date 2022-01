GF Vip, alcuni sponsor si sono ritirati? Katia preoccupata per quello che sta succedendo in casa

I telespettatori del GF Vip si sono accorti che alcuni sponsor si sono ritirati dal reality show. Qual è il motivo di questa scelta?

Al GF Vip sta facendo discutere molto la possibilità che alcuni sponsor si siano ritirati dal reality show, a causa di alcuni comportamenti sospetti visti nella casa e di alcune prove inconfutabili che in molti stanno disseminando in giro per il web. Ma cosa starà accadendo davvero?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Kabir Bedi subito censurato nella notte: di cosa ha parlato appena entrato in casa

Gli sponsor del GF Vip si sono ritirati? Nel reality show sta accadendo qualcosa di molto sospetto che i telespettatori non hanno fatto a meno di notare. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al GF Vip molti sponsor sembrano essersi ritirati, tant’è che pare che non sostengano più il reality show di Mediaset. A dimostrarlo è il fatto che, a quanto sembra guardando le immagini che vengono dalla casa, i concorrenti si stiano accordando per restituire le cose in magazzino. In un video diffuso sul web si vedono Manila, Soleil e Sophie che raccolgono vari prodotti e li portano via…

Il dubbio è che gli sponsor stiano abbandonando il GF Vip per via delle parole di Katia Ricciarelli, mai tenera nei confronti di diversi di loro, ma che ad un certo punto ha confermato che qualche azienda stia effettivamente lasciando il reality.

“Meno male che non ci hanno tolto Santero”, ha detto Katia a Sophie e Lulù, che hanno confermato la sua preoccupazione.

In ogni caso, sul web sono molti i telespettatori che stanno scrivendo agli sponsor per chiedere di abbandonare il programma, tant’è che in giro per il web ci sono diverse petizioni a riguardo.

Molti accusano effettivamente Katia e le sue parole, altri invece sostengano che gli sponsor si siano ritirati dal GF Vip per via delle parole di Barù. Quest’ultimo ha infatti detto più volte che i prodotti portati in casa non erano affatto buoni, denigrando alcuni di essi.

Altri invece sostengono che gli sponsor non stiano lasciando la casa ma, semplicemente, che i contratti che li legavano al reality show siano terminati in anticipo, per via del prolungamento del reality (che sarebbe dovuto finire a dicembre).

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy