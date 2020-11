Molti fan di Tommaso criticano Oppini perché con i suoi discorsi pesanti causerebbe malessere all'amico, ma in difesa di Francesco arriva la sorella di Zorzi

Il rapporto tra Tommaso e Francesco, nella casa del GF Vip, ha subito diversi scossoni. L’ultimo, in ordine di tempo, l’annuncio del prolungamento del programma fino a febbraio. Una notizia che ha mandato in crisi tutti, in realtà, e che ha fatto discutere anche i due inseparabili amici, anche se poi hanno fatto pace nella notte. La loro amicizia è spesso criticata sui social e c’è chi ritiene che il figlio di Alba Parietti, con i suoi discorsi, metta in difficoltà l’influencer. Ma in difesa di Oppini, si schiera la sorella di Zorzi, Gaia, che ha detto la sua su Twitter.

LEGGI ANCHE: — Alba Parietti e il segreto tenuto nascosto a Francesco Oppini: ‘Non ho potuto comunicargli che…’

GF Vip, la sorella di Zorzi difende Oppini dalle critiche

Oppini non crede di resistere fino a febbraio. Il telecronista sportivo vorrebbe abbandonare la casa per rispetto della sua compagna, che lo aspetta fuori. Se mai dovesse lasciare il gioco, Tommaso ne soffrirebbe moltissimo e nelle scorse ore è andato profondamente in crisi.

Molti fan ritengono che Francesco sia in parte responsabile del malessere vissuto da Tommy negli ultimi due giorni, altri invece ritengono che l’influencer abbia esagerato, mostrandosi capriccioso.

In difesa di Francesco, su Twitter, si è schierata la sorella di Zorzi che ha pubblicato questo post:

“Unpopular opinion: secondo me la “pesantezza” di Oppini viene giudicata troppo qui ed è anche molto fraintesa. (Watch me become an oppiner)”

A chi gli chiede cosa intende per pesantezza, la ragazza risponde: “Molta gente dice che butta giù di morale Tommaso perché è troppo pesante”.

Parole che hanno suscitato un ampio dibattito tra gli utenti. Hanno esultato compiaciute le fan di Oppini: “Gaia una di noi” ha gongolato più di qualcuno.

Gli utenti però sono divisi. C’è chi difende Francesco dalle critiche: “Penso sia solo molto affezionato a Tommaso. Se voleva vincere grazie a Tommaso non diceva che voleva uscire credo”.

“Forse a volte sembra pesante ma alla fine con Tommy sono sempre riusciti a parlare e a risollevarsi insieme, spero ce la faranno anche stavolta” osserva un altro telespettatore.

“La sensibilità e a volte la paranoia di Oppini vengono confuse o mal interpretate con pesantezza troppo spesso qui sopra” si legge ancora nei commenti.

Ma c’è anche chi ricorda perché Francesco non sia apprezzato da tutti: “Era amatissimo appena entrato, poi ha iniziato a perdere consensi con le schifezze che ha detto, tutto qua”. Un chiaro riferimento alle frasi sessiste su Flavia Vento e Dayane Mello che hanno fatto discutere ma per le quali non è stato squalificato.

La sorella di Zorzi, però, specifica che difende Oppini ma non è una sua accanita fan: “Sono ironica riguardo al ‘watch me become an oppiner’ non mi associo a nessun fandom tranne quello di Stefania”.