GF Vip, sorella di Basciano attacca Jessica su IG: ‘maleducata, falsona’. Come l’ha definita dopo la nomination

Al centro della discussione, in studio e sui social, c'è il "triangolo" composto da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Quest'ultima ha nominato a sorpresa proprio Alessandro, nonostante sembri avere una cotta per lui.

Il Gf Vip 6 prosegue a vele spiegate verso la fine che non avverrà prima di marzo e su Canale 5 è andata in onda le 30esima puntata in diretta.

Alessandro dal canto suo è sempre più vicino a Sophie, sia di notte che di giorno, ma non disdegna le attenzioni di Jessica, anzi, a volte è sembrato voler tenere un piede in due scarpe. Il bell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito in nomination, insieme ad Eva Grimaldi, Barù e Federica.

Fuori dalla casa la sorella di Alessandro non ha preso bene il comportamento di Jessica, che ha nominato il fratello: “Tanto amica e poi lo nomini? Falsona! lo fai per separare Sophie da Alessandro, questa è la tua strategia, se non può stare con nemmeno con lei, giusto?”

La sorella di Alessandro Basciano si è scagliata sui social anche contro Clarissa, l’altra sorella Selassié che in studio non le ha mandate a dire e ha alzato i toni pur di difendere le sue sorelle ancora in gioco:”Cara la mia Clarissa, il tizio come hai definito mio fratello ha un nome: Alessandro. Di principessa non hai nulla sei solo una maleducata”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset