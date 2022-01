GF Vip, Sophie sparla di Soleil? Cosa svela a Barù quando l’amica e Alex erano sotto le coperte

Tra i rapporti di amicizia/odio all'interno della casa del Gf Vip c'è un legame particolarmente controverso. Si tratta di quello tra Sophie e Soleil.

Sophie è sempre sembrata particolarmente interessata ad avvicinarsi a Soleil, nei primi mesi di reality gli utenti avevano addirittura notato che si ispirava a lei nel modo di vestire, copiando qualche dettaglio.

Poi le due si sono ripetutamente attaccate, soprattutto quando Sophie ha provato a frequentare Gianmaria (ex di Soleil). Soleil a tratti è sembrata voler essere un’amica, in altri momenti appare disinteressata a coltivare un rapporto con Sophie.

Le parole di Sophie su Soleil

Ora gli utenti hanno notato che le due si sono nuovamente allontanate, o meglio Sophie avrebbe “sparlato” di lei con gli altri inquilini.

Sta girando sui social infatti un video in cui la maggior parte degli inquilini sono chiusi in una stanza mentre Soleil stava affrontando l’ingresso di Delia come nuova concorrente del GF. Nel video si sente Manila spiegare ai concorrenti entrati di recente, Barù e Kabir in particolare, le vicende accadute nei mesi passati tra Soleil e Alex Belli.

Tra mezze verità e curiosità per quello che tra i due sarebbe accaduto sotto le coperte, Sophie ha esclamato che Soleil non nega quello che sarebbe accaduto, ma che semplicemente fa finta di niente: “Non ha mai detto “no non è successo”.

Gli utenti hanno visto in queste parole una sorta di “tradimento” da parte di Sophie nei confronti di Soleil, senza dimenticare che Soleil aveva sempre negato di aver oltrepassato certi “limiti” con Alex Belli, mentre ora si parla di “preliminari artistici” tra i due.

