GF Vip, Sophie sgancia una bomba su Alex Belli e Delia: Soleil annuisce ma Manila cerca di difenderli 

Sophie si sbilancia sul rapporto di Delia e Alex e Soleil annuisce

L’ultima puntata del GF Vip ha regalato al pubblico come al solito diversi dibattiti e discussioni, oltre all’eliminazione decretata dal televoto di Katia Ricciarelli.

Più tardi nella casa, alcuni vip hanno trascorso del tempo a confrontarsi su ciò che è successo, tra questi, Soleil, Sophie e Manila sono rimaste al tavolo in veranda a chiacchierare e Sophie ha espresso il suo punto di vista su Delia e Alex Belli, slanciando quella che per alcuni è sembrata una vera e propria “bomba”.

Le dichiarazioni di Sophie su Alex e Delia

“Manila, essendo così vicina a Delia, tu hai visto complicità, affinità tra Delia e Alex? Io zero, io vedevo lui che parlava e lei che annuiva, non vedevo dialogo, discorsi e non vedevo neanche passione” ha affermato Sophie mettendo in dubbio la loro sincerità, mentre Manila ha continuato invece a difenderli.

La reazione di Soleil, a sorpresa, è stata quella di annuire alle parole di Sophie, come se fosse d’accordo con quanto appena detto.

Dello stesso parere sono anche alcuni utenti sui social, che non credono affatto al rapporto di Delia e Alex: “Lui ne ha sempre parlato male, si sono “sposati” 4 mesi prima di entrare al GF e hanno sempre detto cose che poi non corrispondevano alla realtà”, “E se Sophie, che non è proprio estranea all’ambiente, avesse lanciato una bomba? Siamo sicuri che stanno veramente insieme?” hanno fatto notare alcuni utenti su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy