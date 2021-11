GF Vip, Sophie insulta Gianmaria: ‘sfigato’ . Le dure parole dopo il gesto di lui: cosa è successo

In una discussione all'interno della Casa, Sophie e Gianmaria sono sembrati distanti e si ferri corti.

In una discussione all’interno della Casa, Sophie e Gianmaria sono sembrati distanti e si ferri corti. Gianmaria, in un momento di gruppo in giardino, ha completamente ignorato Sophie.

LEGGI ANCHE:– Com’era Sophie prima di entrare al GF VIP? Sembra completamente diversa: guarda il prima e il dopo

Così Sophie ha dato dello “sfigato” a Gianmaria, ma lui ha fatto finta di niente e ha continuato a comportarsi come se Sophie non esistesse e non fosse a pochi centimetri da lui.

“Gianmaria sei proprio uno sfigato, stai spiegando un concetto e non guardi nemmeno in faccia le persone” ha detto Sophie.

Tra i due l’intesa quindi è scomparsa? o quella di Gianmaria è solo una tecnica?