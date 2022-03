GF VIP, Sophie elogiata da Davide: Jessica resta in silenzio durante il bel discorso 

Davide Silvestri ha ben pensato di fare un discorso di elogio su Sophie Codegoni, e forse qualcuno non l'ha presa benissimo...

La finale del GF Vip si avvicina, le carte sono scoperte e i concorrenti in casa non indossano più maschere: non è ancora un “tutti contro tutti” ma sembra mancare davvero poco.

A proposito di strategie e alleanze, Davide Silvestri ha ben pensato di fare un discorso di elogio su Sophie Codegoni, e forse qualcuno non l’ha presa benissimo…

Il discorso di Davide su Sophie

Davide ha parlato così di Sophie: “Nonostante la sua tenera età, è stata la ragazza che secondo me ha parlato meglio di tutti, l’ho vista sempre sul pezzo. Devo dire che è stata secondo me tra tante donne la più sincera ed è stata quella che si è esposta sempre meglio di tutti e ha parlato con sintesi, chiarezza e decisa”. Le sue parole hanno subito trovato l’approvazione di Delia, Manila e Barù, mentre Jessica è stata totalmente in silenzio, senza proferire parola.

“Come fate a non vedere lo sguardo incattivito di Jessica” ha scritto un utente su Twitter, “Fa strano come Jessica non abbia speso mezza parola per Sophie, anzi lì a labbra strette e sguardo passivo/impietrito” ha commentato qualcun altro.

