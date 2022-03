GF Vip, Sophie e le mutandine nella valigia di Basciano: il consiglio di Lulù divide i fan 

Nell'ultima puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5, a sorpresa c'è stata una doppia eliminazione

Nell’ultima puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5, a sorpresa c’è stata una doppia eliminazione: la prima, quella di Nathalie decretata dal consueto televoto.

La seconda invece, attraverso prima una catena di salvataggi e poi da un televoto lampo, ha fatto sì che si concretizzasse l’eliminazione di Alessandro Basciano, ormai fidanzato con Sophie Codegoni.

Un’altra coppia nata al GF quindi deve per forza dividersi per i meccanismi di gioco. Sophie è apparsa visibilmente provata per l’uscita dalla casa di Alessandro e le sue amiche hanno provato a consolarla.

Sophie in lacrime per l’eliminazione di Alessandro: i consigli bizzarri di Lulù

Tra i consigli più bizzarri ricevuti nei momenti che hanno preceduto l’eliminazione di Alessandro Basciano, sui social è spiccato quello “bizzarro” di Lulù, che ha consigliato a Sophie di sfilarsi le mutandine e infilarle nella valigia di Alessandro.

Su Twitter immediatamente sono apparsi commenti sulla faccenda “Lulù vuole convincere Sophie a togliersi le mutande e mandarle a Basciano”, “Tra l’altro usata perché l’ha fatto anche lei con Manuel”.

