GF Vip, Sophie arrabbiata con Jessica per quella frase sugli slip di Basciano: cosa gli aveva chiesto

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano all'interno della casa stanno vivendo i loro primi momenti d’affetto, ma anche le loro prime litigate

Ormai si sa: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una coppia e all’interno della casa stanno vivendo i loro primi momenti d’affetto, ma anche le loro prime litigate.

LEGGI ANCHE:–GF Vip, Sophie e Basciano vanno oltre? Il momento hot stuzzica i fan della coppia: cosa è successo

Sembra infatti che Sophie se la sia presa con Alessandro per una battutina tra quest’ultimo e Jessica. “Le mutande me le cambi tu o Jessica?” avrebbe detto Alessandro in un momento ironico, ma Sophie non l’ha presa bene, tanto da rinfacciargli la cosa poco prima di andare a dormire.

Il rapporto che sembrava di amicizia tra Jessica e Sophie poi sembra essersi incrinato parecchio, soprattutto da parte di Sophie che sta cercando un equilibrio nella convivenza con Alessandro.

Più tardi Jessica ha provato a capire il motivo della litigata tra Alessandro e Sophie, indagando con altri inquilini della casa… La principessina nutre ancora qualche interesse soprattutto per Alessandro e non riesce a fare a meno di interessarsi alla loro love story…

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy