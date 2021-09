GF Vip, Sonia Bruganelli commenta Tommaso Eletti e lo definisce così: frecciata sull’ex concorrente di Temptation Island

Una settimana prima dell'inizio del GF Vip, Tommaso Eletti entra già in polemica con l’opinionista Sonia Bruganelli: il botta e risposta tra i due

Il prossimo 13 settembre comincerà la prossima edizione del GF Vip ma, già prima che cominci, hanno cominciato a volare stracci. Il motivo? Tommaso Eletti, uno dei prossimi concorrenti, ha fatto uno scivolone su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tanto che quest’ultima ha prontamente commentato le sue parole, lanciandogli una frecciatina. Ma cosa sarà mai successo tra l’ex Temptation Island e la moglie di Paolo Bonolis?

Tra i concorrenti del prossimo GF Vip c’è Tommaso Eletti, ex fidanzato di Valentina a Temptation Island 2021, che già una settimana prima di varcare la porta rossa è entrato in polemica social con l’opinionista Sonia Bruganelli! Photo Credits: Kikapress

Partiamo dal principio. Tommaso Eletti, nelle sue Instagram Stories, si è fatto porre delle domande dai fan, facendo uno scivolone su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del prossimo Grande Fratello Vip.

Ad una domanda su cosa pensasse di loro avrebbe risposto con uno sconcertante: ‘Ma io non so nemmeno chi siano‘.

La risposta della moglie di Bonolis all’ex di Temptation Island

Dopo le parole di Tommaso Eletti, la risposta di Sonia Bruganelli, tuttavia, per quanto elegante e sussurrata, non ha tardato ad arrivare. In una Stories, a sua volta, la moglie di Paolo Bonolis si è mostrata mentre sullo smartphone ingrandiva la copertina di TV – Sorrisi e Canzoni con tutti i concorrenti del GF Vip 6.

“I nomi non mi vengono tutti – ha detto zoomando su Tommaso – Questo? Questo qui? Questo è famosissimo, si chiama Tommaso, avrà 16 anni… Questo è di Temptation Island, con Katia Ricciarelli sono gli unici famosi di questa edizione. Ha dato anche un esempio edificantissimo, stava con una più grande della madre, era pure geloso! Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire”.

