GF VIP, Soleil lo sta aspettando da Alex Belli: il segno che vorrebbe. Cosa confida a Natalie dopo la puntata

Nathalie Caldonazzo ha scelto di esporsi apertamente sul triangolo Soleil, Delia e Alex

Che si tratti di “teatrino” o di sentimenti veri poco importa, perché il triangolo tra Delia, Solei e Alex continua a consumarsi sotto gli occhi delle telecamere e in quasi ogni commento sui social.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Nathalie fa ragionare Soleil e Delia su Alex Belli: il discorso chiaro dopo la puntata

Se ne è parlato ampiamente durante la puntata in diretta del lunedì sera, e i discorsi sono continuati anche a puntata conclusa. In particolare Nathalie Caldonazzo ha scelto di esporsi apertamente sulla condotta di Alex, definendolo un “narcisista patologico” e di aver avuto purtroppo un’esperienza sentimentale molto simile a quella che stanno vivendo ora Delia e Soleil.

Soleil cerca supporto da Nathalie?

In casa, dopo la puntata e a notte fonda, Soleil ha dimostrato di essere in subbuglio a proposito di sentimenti, tanto da tenere particolarmente a un confronto con Nathalie, è corsa da lei in cucina e ha voluto parlare con lei.

Soleil le ha chiesto se il suo comportamento da fuori è chiaro, e se secondo Nathalie Alex ha capito che lei vorrebbe un chiaro segnale – una volta per tutte – da lui, Nathalie l’ha ascoltata e poi le ha detto: “Ma certo che era chiaro”.

Ora quindi la palla passa ad Alex, farà qualcosa nei confronti di Soleil? Oppure di sua moglie, che ormai appare sempre più sconsolata?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy