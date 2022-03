GF VIP, Soleil lo farà durante la finale: il suo più grande desiderio prima che finisca il programma

La fine del GF Vip si avvicina e Soleil confessa un suo desiderio...

Il GF Vip si avvicina inesorabilmente alla fine anche di questa edizione e ci si interroga su chi alla fine vincerà di fatto il reality.

LEGGI ANCHE : — Sophie e Soleil hanno deciso: lo faranno dopo la finale. I loro piani ripresi dalle telecamere

Tra i protagonisti assoluti di questa sesta edizione c’è stata sicuramente Soleil Sorge, con il triangolo amoroso e le vicende che l’hanno legata ad Alex Belli. Per l’influencer inoltre potrebbero riaprirsi velocemente le porte di Mediaset.

Secondo alcune indiscrezioni infatti, a solo un giorno dalla finale del GF Vip Soleil potrebbe mettere piede in un altro studio Mediaset, nel ruolo di opinionista: si tratta de La Pupa e il Secchione Show, quest’anno condotto da Barbara D’Urso.

GF Vip, il desiderio di Soleil

Intanto anche nella casa la fine dei giochi si fa sempre più concreta. Proprio Soleil, parlando con Davide, ha spiegato un suo desiderio: “Da quando sono entrata la cosa che mi sarebbe piaciuta è spegnere le luci. Vedere tutte le luci che si spengono deve essere un’emozione, proprio la chiusura del cerchio perfetta. Quello era l’unico desiderio”.

Soleil si riferisce al momento in cui di solito i due finalisti del GF Vip spengono insieme le luci della casa abbassando la leva e guardando la casa in cui hanno vissuto per mesi lentamente spegnersi, e raggiungono poi lo studio per l’incoronazione del vincitore. Sarà lei quest’anno a spegnere i riflettori sulla casa più spiata d’Italia?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy