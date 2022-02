GF Vip, Soleil ignora Alex Belli: lui ci rimane malissimo. Ecco come ha reagito alla sua mancata risposta 

L'influencer sembra aver preso le distanze da Alex Belli, dopo tutti i più recenti accadimenti

L’ultima puntata in diretta del GF Vip ha fatto emergere alcuni problemi tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’influencer ha fatto capire di essere stanca di tutta la situazione ma soprattutto di non essere poi così d’accordo con il comportamento di Alex Belli

Soleil è stata nuovamente nominata, e dopo l’uscita di scena di Gianluca, c’è una persona in meno in grado di tirarla un po’ su di morale. L’influencer poi ha preso le distanze da Alex Belli, dopo tutti i più recenti accadimenti.

Soleil Sorge ignora Alex Belli

Subito dopo la diretta, alcuni concorrenti si sono messi a cucinare. Alex ha chiesto ha Soleil: “Vuoi un hamburgerino anche te baby?” ma Soleil non ha proferito parola, ignorando letteralmente Alex e passandogli davanti per prendere qualcosa in cucina. Alex è sembrato esserci rimasto male, ma non ha detto nulla.

La scena si è ripetuta poco dopo, prima di andare a dormire, Alex ha esclamato: “Buonanotte belle ragazze” e Soleil ha fatto scena muta…

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy