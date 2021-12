GF vip, Soleil e la mossa sexy al biliardo: Alex Belli guarda la scena piccantissima

Il rapporto controverso tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a far discutere. I due, nonostante l’evidenza, continuano imperterriti con i loro atteggiamenti, sostenendo la loro amicizia pura e sincera.

La “chimica artistica” però sembra non avere confini e più passano i giorni più il loro legame si stringe. L’ennesima scena tra i due ne è la dimostrazione e ha fatto discutere sul web.

Soleil e Alex si sono sfidati in una partita a biliardo e Soleil ha ammiccato per tutto il tempo pose sensuali verso Alex, complice della scena. L’influencer ha usato le sponde del tavolo per adagiarsi sinuosamente nella direzione dell’attore, che è rimasto a guardare.

Sul web ora c’è chi ha fatto notare come Soleil non sia una vittima plagiata da Alex Belli, quanto piuttosto complice consapevole del rapporto che ormai si è instaurato tra loro.

