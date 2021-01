GF Vip sgrida Tommaso, la reazione di Zorzi inaspettata: ‘La mia famiglia mi ha detto…’

Il GF Vip sgrida Tommaso Zorzi, che però ribatte a modo suo e minaccia addirittura di poter lasciare il reality quando vuole!

Il GF Vip sgrida Tommaso Zorzi per aver raccontato alcune sue esperienze nel Regno Unito tra Scozia e Inghilterra ai tempi del suo arrivo all’università. Le sue storie, condite da quelle insieme alla sua famiglia, gli hanno provocato qualche problema… nonostante lui abbia saputo trovare il modo per rispondere. Ma cosa avrà mai detto il buon Tommy?

Il GF Vip sgrida Tommaso Zorzi: cosa è successo

Andiamo con ordine. Insieme a Giulia, Andrea Zelletta, Zenga e Stefania, Tommaso ha praticamente snocciolato alcuni aneddoti sui tempi del suo liceo e dei suoi anni all’università in Inghilterra, senza risparmiare i dettagli più piccanti. Inutile dire che le sue storie hanno fatto sì che venisse chiamato in confessionale, dove è stato redarguito a dovere.

Tommaso minaccia: “la mia famiglia ha detto che posso andarmene quando voglio”

Ma se il GF Vip rimprovera Tommaso, quest’ultimo non si trattiene di certo e, come ha raccontato poi ai conquilini, ha ribattuto con un avvertimento che suona come una minaccia: “La mia famiglia ha detto che posso andarmene quando voglio, non mi mettete nelle condizioni. Già è una noia, una volta che uno trova una storia divertente…”

Tuttavia, per ora sembra essersi salvato, al punto che la stessa Giulia Salemi gli ha detto: “Fidati che con te la toccano piano, non sai a me cosa dicono nel confessionale”.

Che lui ci sia andato un po’ giù pesante è vero, ma voi come la pensate? Che effetto vi ha fatto sapere che il GF Vip sgrida anche Tommaso Zorzi? Cosa avreste voluto che succedesse?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy