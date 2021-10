GF Vip, seduta spiritica in piena notte: cosa hanno visto Miriana e Giucas Casella

Miriana Trevisan e Giucas Casella hanno organizzato una seduta spiritica al GF Vip. Ecco cosa hanno visto nel futuro dei coinquilini.

Nella notte, al GF Vip, abbiamo assistito a qualcosa di totalmente soprannaturale: Giucas Casella e Miriana Trevisan hanno dato vita a una seduta spiritica, con tanto di riti esoterici e previsioni del futuro. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia?

Al GF Vip abbiamo visto una seduta spiritica messa in atto da Miriana Trevisan e poi da Giucas Casella, che hanno scrutato nel futuro degli altri coinquilini. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: la “seduta spiritica” e le visioni di Miriana Trevisan su Sophie

Andiamo con ordine. Miriana Trevisan ha provato a scrutare nel futuro di Sophie Codegoni e Lulù Selassié. Quanto alla prima, ha previsto che nel suo futuro c’è un “uomo adulto, tra i 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso”, innamorato di lei. “Pero vedo Gianmaria nel presente – ha rivelato ancora – non c’è un vero distacco. Il futuro è presente”.

Poi, Miriana ha cominciato a chiedere anche altro a Sophie: “Hai fatto un parto gemellare? Hai qualcuno che ti protegge dietro. Lo vedo. Non è tanto alto. Pensi sia tuo nonno? Allora è lui. Dice che lui sta bene, è passato tutto. Dov’è lui è bellissimo, va tutto bene, è sereno. Lo vedo adesso, vedo tutto”.

Le previsioni di Miriana Trevisan su Lulù Selassié

Proseguendo nella sua seduta spiritica nella casa del GF Vip, la Trevisan ha poi fatto delle previsioni anche per Lulù Selassié: “per te l’amore non lo vedo in Italia, ma in un’isola. Forse in Inghilterra. Lui è alto e magro, è scozzese. Vi incontrate in un locale, nella parte buia di Londra. Non è a Napoli il tuo uomo. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto. Un ragazzo di 25 anni molto bello, ribelle e non convenzionale”.

Giucas Casella trasferisce la sua energia su Lulù, Sophie e Gianmaria con un rito esoterico

Dopo le previsioni di Miriana Trevisan nella sua seduta spiritica, Giucas Casella ha compiuto un rito esoterico nei confronti di tre concorrenti del GF Vip: Lulù, Gianmaria e Sophie.

“Non voglio sapere nulla stasera – ha riferito Giucas – perché so già cosa accadrà. Nel presente di Sophie vedo che sta nascendo un amore con Gianmaria. Nascerà qualcosa, lo vedo adesso”.

Poi ha compiuto una sorta di rito, affinché si esaudiscano i desideri di Sophie: “Ora faccio una cosa speciale: esprimi un desiderio egoistico, ti infondo l’energia perché si avvererà. Le energie esistono e le abbiamo tutti”.

“Oddio, ho sentito una vampata di calore fortissima – ha esclamato Sophie subito dopo il rito – Assurdo ragazzi, appena ha avvicinato le mani è arrivato un calore molto forte”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset