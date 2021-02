GF Vip, lo scherzo di Zorzi fa diventare i concorrenti maiali e galline: il finale è tutto da ridere

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando fanno uno scherzo ai coinquilini facendoli diventare pecore, mucche, maiali e galline: ecco il perché

Al Grande Fratello Vip succede veramente di tutto grazie al contro scherzo organizzato da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nei confronti dei loro coinquilini, che per l’occasione si sono trasformati in maiali, galline e altri animali da fattoria… ma cosa avranno mai combinato i concorrenti della casa più spiata d’Italia?

Al GF Vip Tommaso Zorzi e Stefania Orlando organizzano uno scherzo per i coinquilini, trasformandoli per l’occasione in galline, mucche, maiali e altri animali! Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il controscherzo di Tommaso e Stefania sulla Fattoria degli animali

Andiamo con ordine. Dopo lo scherzo inferto qualche giorno fa a Tommaso e Stefania, i due concorrenti hanno cominciato ad elaborare la propria vendetta. I due hanno messo in scena un finto comunicato ufficiale del Grande Fratello, costringendo i coinquilini a rappresentare La fattoria degli animali di George Orwell.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che buona parte dei concorrenti non conoscevano la trama del romanzo, facendo così in modo che Tommaso si prendesse la briga di illustrargliela, opportunamente modificata…

GF Vip: con lo scherzo di Tommaso i concorrenti diventano pecore, galline e maiali…

Ovviamente, lo scherzo di Tommaso Zorzi ha subito preso una piega surreale, facendo trasformare tutti i coinquilini in galline, maiali, mucche, pecore e altri animali da fattoria. E così abbiamo visto Giulia e Samantha razzolare mentre Pretelli e Zenga grugnivano… E poi a girare tutti in cerchio, ciascuno interpretando l’animale che gli era stato assegnato!

rega immaginate le persone che vedono questo video senza contesto io mi sento male pic.twitter.com/llsVddax80 — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) February 9, 2021

ecco cosa succede quando provate a parlare male di tommaso zorzi pic.twitter.com/hsvgCZiBqR — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) February 9, 2021

Momenti imbarazzanti e divertenti, senza dubbio, ma lo scherzo si è concluso alla grande, finché Tommaso non ha rivelato ai coinquilini trasformati in maiali e galline: “Comunque era uno scherzo! Non c’era nessun comunicato e questa non è La fattoria degli animali”.

Pierpaolo ha subito gridato: “gavettone ragazzi!”, mentre Tommaso e Stefania sono corsi a chiudersi in camera ridendo, muggendo e grugnendo per fare il verso ai coinquilini beffati!

I Zorzando, tra una doccia e l'altra, corrono rifugiandosi in camera e ridendo #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/nB2Ia08irc — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 9, 2021

RAGA MA È UN GRANDE SI È VENDICATO FACENDO FARE LORO LE GALLINE, MAIALI AHAHAHAHAH USANDO ORWELL RAGA VI RENDETE CONTO DELLA POTENZA DI QUESTO RAGAZZO?!

ci credo che attira invidia attorno a sé, È DI UN ALTRO LIVELLO#tzvip#GREGORELLI #sovip — aries (@fu_n_n_y) February 9, 2021

