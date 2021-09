GF Vip, quando ritorna Aldo Montano? Ecco cosa ha svelato Manuel dopo il confessionale

L'assenza di Aldo Montano nella casa si fa sentire, soprattutto per Manuel Bortuzzo che in confessionale scopre quando rientrerà l'amico

L’assenza di Aldo Montano dalla casa del GF Vip si fa sentire, soprattutto per Manuel Bortuzzo che nel confessionale ha avuto informazioni su quando rientrerà l’amico.

Montano, lo ricordiamo, ha lasciato la casa più spiata d’Italia un po’ a sorpresa, lasciando stupiti i fan. Lo schermidore, come si legge in tweet dell’account ufficiale del programma, è uscito per poter partecipare all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i medagliati di Tokyo. “Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena” conclude il cinguettio.

A conferma di questo anche le parole di Manuel agli altri coinquilini. Durante un confessionale alla domanda come stai, Manuel ha risposto di sentire la mancanza di Aldo. “Non ti preoccupare che torna presto” hanno risposto.

Il nuotatore non è l’unico a chiedersi quando rientrerà Aldo Montano; tra gli inquilini c’è grande ottimismo e molti pensano che sarà presente già per la puntata del venerdì..

Intanto l’accoppiata Montano-Bortuzzo piace sempre di più ai fan del GF Vip6.

Crediti foto@RedCommunications