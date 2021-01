GF vip, il segreto sul prolungamento è stato svelato: cosa è successo stanotte

Il prolungamento del GF Vip è praticamente ufficiale: lo hanno scoperto anche i concorrenti, che però hanno deciso di tenerlo segreto a Tommaso

Che il GF Vip verrà prolungato oltre l’8 febbraio non è più un segreto: ma se fino ad ora i concorrenti avevano vaghi sentori di questa possibilità, adesso ne hanno praticamente la certezza. Gli altarini sono alla fine scoperti: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Un fan grida la data di fine del reality: concorrenti sconcertati

Andiamo con ordine. Nella giornata di domenica 18 gennaio, fuori dalla casa del GF Vip un fan ha deciso di svelare finalmente il ‘segreto’ sul prolungamento, gridando a gran voce la nuova data ufficiale della finalissima, che dovrebbe slittare al 26 febbraio.

In giardino c’erano Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, che hanno così scoperto tutto.

Soltanto in serata, però, Pier, Giulia e MTR hanno condiviso la loro scoperta con gli altri coinquilini, che hanno ovviamente mostrato le proprie perplessità a riguardo, specie quelli che sono nella casa sin dal primo giorno.

GF Vip: il prolungamento tenuto segreto a Tommaso Zorzi

E qui casca l’asino. Viste le precedenti reazioni di Tommaso Zorzi, i coinquilini hanno deciso di non dirglielo subito, per evitare scenate. Anche se, come fanno notare i fan, in questo modo quando Tommy lo scoprirà si arrabbierà molto, ma molto di più.

Per ora nessuno ha ancora ceduto, ma siamo certi che prima o poi qualcuno confesserà a Tommaso il segreto sul prolungamento del GF Vip. Le scommesse sono aperte: chi cederà per primo?

