GF Vip, Signorini e il prolungamento del programma: la reazione dei gieffini preoccupa

Venerdì sera Signorini annuncerà ai vipponi il prolungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio e si dice preoccupato: come prenderanno i concorrenti dentro fin dal primo giorno la notizia che dovranno passare le feste in Casa?

Gli spettatori ormai sanno che il Grande Fratello Vip verrà prolungato per altri due mesi e anche i concorrenti, pur non avendo ricevuto news ufficiali, sono stati messi sull’avviso da Paolo Brosio, che entrando per ultimo aveva fatto alcune rivelazioni (pagandole care!).

Gf Vip prolungamento, come la prenderanno i concorrenti?

Nella serata di venerdì, Alfonso Signorini dovrà comunicare ai “vipponi” che il programma andrà avanti fino a febbraio e che loro dovranno quindi passare in Casa anche Natale e Capodanno, tra l’altro con l’innesto di altri 10 concorrenti che si contenderanno la vittoria finale con loro.

la conferma della fine del programma tra due mesi 😍 #GFVIP pic.twitter.com/JeCf6Ogj9T — Ylenia Gemma (@ylenia_gemma) November 17, 2020

Signorini ha dichiarato sui social di temere il momento in cui rivelerà questo fatto ai concorrenti, che già iniziano ad accusare psicologicamente il lungo periodo di reclusione (vedi le intemperanza della Contessa, ma anche il crollo di Pierpaolo). D’altronde anche Elisabetta Gregoraci, di fronte alla possibilità paventata da Brosio di un prolungamento del gioco, aveva subito affermato che in quel caso sarebbe andata via.

L’eventualità che i vip rinuncino e si auto-eliminino dal gioco è temuta dagli spettatori, ormai affezionati a personaggi come Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Ho un dubbio. Ma Signorini, da 13 ragazzi che in prima serata si sentono dire che faranno Natale là, che non vedranno i loro cari per altri mesi, che entreranno altri 10 concorrenti a giocarsi con loro una vittoria che loro inseguono da mesi, si aspetta una bella reazione?#GFVip — luluriant 🦁 (@peularis) November 17, 2020

"GF Vip Brosio svela prolungamento dello show.

Gregoraci dura: “Vado via”."

MA VAAAAI, VAAAAAAI.

Ciaoooo, addiooo, a mai più.#GFVIP #GFvip5 pic.twitter.com/IFllhsOp8L — لا تخاف (@Ifriqiya3) November 1, 2020

#gfvip Oddio secondo me Tommaso ci ha azzeccato! Nella busta c'è l'annuncio del prolungamento del GF vip — reginof99 (@reginoff) November 2, 2020

I telespettatori più affezionati temono che alcuni dei protagonisti non se la sentano di stare altri due mesi reclusi, perdendo la possibilità di passare le feste in famiglia: potrebbero accordarsi fra loro (cosa vietata dal regolamento) per nominarsi a vicenda e cercare di uscire, oppure proprio infilare la porta rossa ed andare via.

Cosa succederà? Non resta che attendere venerdì!