GF Vip, proibito lo sciopero della fame? Cosa hanno deciso gli autori su Raffaella, Jo Squillo e Sophie

Gli autori del GF Vip sembrano aver preso una decisione definitiva sullo sciopero della fame di Jo Squillo: è stato proibito?

Al Grande Fratello Vip, Jo Squillo aveva avviato uno sciopero della fame per Chico Forti, detenuto negli Stati Uniti dal 2000, dove sta scontando una condanna all’ergastolo per un omicidio del quale si è sempre dichiarato innocente. Tuttavia, sulla questione, il Grande Fratello sembra aver preso una decisione abbastanza netta, al punto che si dice che abbia proibito l’intero sciopero della fame. Ma qual è la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

GF Vip: proibito lo sciopero della fame di Jo Squillo?

Andiamo con ordine. Oltre a Jo Squillo, lo sciopero della fame aveva trovato altre due proseliti: Sophie Codegoni e Raffaella Fico. A parte la fame che avevano avuto fino a ieri sera, in giornata sono tornate a mangiare tranquillamente insieme agli altri coinquilini.

A quel punto, Aldo Montano ha chiesto quale fosse stata la fine dello sciopero della fame. Sophie Codegoni gli ha quindi risposto: “ci hanno detto di non farlo in questo contesto, perché fuori…”

La regia ha quindi chiuso i microfoni e cambiato inquadratura, non mostrando più il dialogo che stava avvenendo tra Aldo, Sophie e Raffaella.

La produzione ha interrotto la protesta tra le mura del Grande Fratello?

Il sospetto, dunque, è che la produzione abbia richiamato le gieffine e proibito lo sciopero della fame avviato al GF Vip in quanto cominciato in un contesto non certo adatto a questo tipo di iniziative.

Jo Squillo nel frattempo sta continuando imperterrita. Riuscirà a resistere a lungo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset