Pierpaolo Pretelli rimproverato da Zelletta e Gregoraci: cosa è successo nella notte

Al GF Vip Pierpaolo Pretelli è stato rimproverato da Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci per la sua nuova complicità con Tommaso Zorzi, Malgioglio e gli altri: ecco perché.

Al GF Vip ci sono nuove dinamiche in via di definizione: Pierpaolo Pretelli sembra trovarsi molto a suo agio con il gruppo formato da Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi, al punto da essere stato rimproverato da Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Ma cosa avrà mai combinato l’ex velino?

Pierpaolo Pretelli rimproverato dalla Gregoraci e da Zelletta

Andiamo con ordine. Con l’ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa più spiata d’Italia, sembra esserci un nuovo sprint nel gruppo, che ha trovato una nuova coesione. Intorno a Zia Malgy, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis sembrano divertirsi come matti, coinvolgendo spesso nelle loro dinamiche anche il buon Pretelli.

Molto spesso, infatti, abbiamo visto Pierpaolo avvicinarsi a questo gruppo, trovando praticamente una nuova complicità che sta piacendo tantissimo al pubblico a casa… Fin qui nulla di male, se non fosse che Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta hanno maldigerito la cosa al punto che hanno addirittura rimproverato Pierpaolo Pretelli.

Il web contro Elisabetta e Zelletta, in difesa di Pierpaolo

L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex tronista, infatti, non hanno preso molto bene il fatto che Pierpaolo giochi, scherzi e si diverta con Malgioglio, Tommaso e gli altri, facendogli un discorsetto sulla lealtà che non è piaciuto affatto ai telespettatori.

“Zolletta e l’arpia Gregoraci stanno ca..iando Pierpaolo – ha commentato una persona su Twitter – Lo fanno sentire sempre in difetto e inadeguato sto ragazzo. Ma lo lasciassero in pace! Quando è con Tommy, Giulia, Urtis e adesso Malgy RINASCE! Siete voi il problema, non lui!”

“Ma infatti basta – twitta un’altra persona – sempre l’arpia a togliergli il buonumore e Zelletta che ci mette lo zampino”.

E c’è chi inquadra il discorso anche da un altro punto di vista: “Ma sto discorso di Zelletta e EliGreg verso Pier dovrebbe avere quale scopo effettivamente? Farsi venire i sensi di colpa perché non fa più il cagnolino e sta iniziando finalmente a guardarsi attorno?”

Insomma, non l’hanno presa proprio benissimo. E voi? Cosa avete pensato quando Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta hanno rimproverato Pierpaolo Pretelli?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy