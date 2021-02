GF Vip, la petizione online dopo il lutto di Dayane Mello: cosa viene chiesto agli autori e a Signorini

Dopo il lutto che ha colpito Dayane Mello spunta una petizione online che chiede alcuni alla produzione la chiusura anticipata del GF Vip

La morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello, ha colpito tutti i coinquilini del GF Vip al punto che nulla sembra poter tornare come prima: molti fan del programma, dunque, hanno deciso di avviare una petizione online per chiedere alla produzione e ad Alfonso Signorini di prendere alcuni provvedimenti. Ma cosa avranno mai chiesto?

La richiesta dei telespettatori dopo il lutto di Dayane

Andiamo con ordine. Dopo il lutto che ha colpito Dayane e la decisione della modella di rimanere nella casa nonostante l’evento, sul celebre sito di petizioni online Change.org è comparsa una raccolta firme dedicata alla produzione e ad Alfonso Signorini.

“Oggi ci troviamo davanti un gravissimo lutto, che ha colpito una delle concorrenti, Dayane Mello – recita la descrizione della petizione – pertanto credo sia inutile, più di prima, continuare con dinamiche di gioco che sarebbero solo superflue e riluttanti in questa situazione. Chiediamo la chiusura immediata del Grande Fratello Vip, senza l’assegnazione di un vincitore, e inoltre chiediamo di devolvere l’intero montepremi, diviso tra la famiglia di Dayane e un aiuto ai vari ospedali, impegnati nella lotta alla pandemia”.

La petizione online che chiede la chiusura anticipata del GF Vip

In realtà, non si tratta soltanto di una petizione online che chiede la chiusura anticipata del GF Vip. Anche tastando il polso dei social network, si scorgono numerosi telespettatori che la pensano allo stesso modo.

L’umore, in realtà è chiaro già da qualche tempo ma il lutto di Dayane ha semplicemente catalizzato ancora di più tutte queste sensazioni. Ma voi come la pensate? È giusto chiudere ora il GF Vip? E siete d’accordo con la richiesta di devolvere il montepremi alle associazioni delle vittime di incidenti stradali, di violenze e discriminazioni, per la ricerca scientifica o agli ospedali?

QUEL CHE FAREI IO: venerdì si celebrano tutti i legami nati e i percorsi di #GFVIP. Nessun vincitore. Il montepremi suddiviso alle associazioni delle vittime di incidenti stradali, di violenze e discriminazioni, per la ricerca scientifica, ospedale spallanzani e via così #tzvip — Golden Cam 💁🏼‍♀️ (@CamLongoni) February 3, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy