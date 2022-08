GF Vip, petizione online per non far entrare il VIP nella casa: di chi si tratta

Sul web è partita una petizione per escludere un concorrente del GF Vip 7 già prima dell'inizio del reality show. Ecco il motivo

Manca poco più di un mese all’inizio del GF Vip 7 e le polemiche sui concorrenti sono già avanzatissime, tant’è che spunta addirittura una petizione volta ad escludere uno dei prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma di chi si tratta e perché mai il pubblico del reality show non vuole vederlo varcare la porta rossa?

GF Vip: la petizione dei telespettatori per escludere Giovanni Ciacci

Il personaggio in questione è Giovanni Ciacci, personaggio televisivo, stylist, costumista ed esperto d’immagine, spesso ospite dei salotti via etere di tutte le reti. Annunciato come uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 7, la sua presenza nel reality show di Alfonso Signorini ha attirato su di sé così tante polemiche da aver addirittura visto partire una petizione che chiede alla produzione di non fargli varcare la porta rossa.

Andiamo con ordine. Poco tempo fa, Giovanni Ciacci ha annunciato di essere affetto dall’AIDS e di voler normalizzare la figura dei sieropositivi in Italia proprio partecipando al reality show di Mediaset.

Una decisione, questa, che non è piaciuta molto ad altri vip, tant’è che si vocifera di altri due concorrenti (dei quali non si è fatto il nome) che proprio in seguito all’annuncio di Ciacci avrebbero deciso di rinunciare a partecipare al reality show.

Si tratta solo di rumors, che però hanno contribuito ad alimentare le ipotesi e le voci di corridoio. Anzi, lo stigma sociale rispetto alla sindrome da immunodeficienza acquisità è ancora così forte da aver spinto alcuni telespettatori a far partire una petizione per escludere Giovanni Ciacci dal GF Vip 7 già prima del suo ingresso nella casa.

Da Alfonso Signorini, nel frattempo, non sono arrivate né conferme né smentite. Anzi, a dirla tutta, il padrone di casa non ha ancora commentato la notizia. Cosa accadrà?

Photo Credits: Kikapress