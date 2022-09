GF Vip, Patrizia Rossetti sonnambula? Cosa fa nel cuore della notte: i fan restano sbigottiti

Nella casa del GF Vip Patrizia Rossetti è sembrata sonnambula e il web si interroga su con chi stesse parlando in giardino

Al GF Vip, Patrizia Rossetti si sta rendendo da subito protagonista: aperta con gli altri, molto loquace e schietta, non si nega mai in alcuna conversazione.

LEGGI ANCHE : — GF Vip 7, Patrizia Rossetti attacca Soleil Sorge: ‘antipatica, maleducata’. Cosa afferma sul rapporto con Alex Belli nella casa

In rete sta circolando un breve video della diretta della casa in cui sembra parlare da sola, nel bel mezzo della notte, quasi come fosse sonnambula: Patrizia è in giardino con pleid, mascherina sopra gli occhi pronta per essere calata e dormire, e sigaretta in mano. La presentatrice sembra parlare con qualcuno, ma di fianco o davanti a lei non c’è nessuno.

“Riguardando il video sembra davvero stia parlando con qualcuno invece era sola” ha twittato un utente.

“Spengo la live e mi ritrovo Twitter che parla di Patrizia che va fuori a fumare e a parlare con non si sa chi e nel riaccendere me la ritrovo in soggiorno a dormire” ha aggiunto un altro utente.

“Sembrava davvero che Patrizia stesse parlando con qualcuno, mi ha messo ansia” ha ironizzato un altro spettatore.

Qualcun altro invece ha provato a dare un’altra spiegazione: “Sara ed Elenoire hanno fatto un po’ di casino e Patrizia si è inca***ta?”. Questo spiegherebbe Patrizia da sola a fumare una sigaretta fuori che poi si mette a dormire sul divano, invece che tornare in camera da letto.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy