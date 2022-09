GF VIP, Patrizia Rossetti rischia grosso: quelle parole che fanno tremare i fan. Lei già incoronata star di questa edizione 

Patrizia Rossetti è subito protagonista del GF Vip con i suoi discorsi schietti e sinceri

Il GF Vip è finalmente iniziato e i primi vipponi hanno preso possesso della casa, quest’anno rivista, ristrutturata e ampliata di ben 300 metri quadri.

Dopo la diretta su Canale 5 di lunedì sera, nelle prime ore – notturne – nella casa, a spiccare è stata senza dubbio Patrizia Rossetti, già idolo di gran parte del pubblico del reality ma con un linguaggio che potrebbe costarle subito qualche richiamo da parte della produzione del GF.

“Patrizia che racconta la sua vita sessuale con l’ex marito alle 04:12”, “Patrizia è così ossessionata dal dire Po*ca va*ca io, mi auguro continui a dire sempre così e non altro perché non la voglio perdere” hanno twittato alcuni utenti.

“Lo so che siamo all’inizio (comincio a mettere i puntini sulle i) però adesso voglio vincitrice la mitica P. Rossetti o C. Quaranta o almeno che arrivino in finale”, “Ma Patrizia è già esaurita” hanno scritto altri.

““Sono 4 anni che non batto chiodo e non dormo con un ca**o di nessuno” Patrizia ti amo” ha scritto un altro utente, davanti schiettezza di Patrizia Rossetti.

