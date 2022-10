GF Vip, Patrizia Rossetti inveisce contro Alfonso Signorini nel cuore della notte: la promessa che Signorini non ha mantenuto

GF Vip: a Patrizia Rossetti non va giù che Pamela abbia una camera privata e nella notte ha cominciato ad inveire contro Alfonso Signorini

Sta facendo discutere un exploit a cui nella notte, al GF Vip, ha dato vita Patrizia Rossetti, cominciando ad inveire contro Pamela Prati e Alfonso Signorini, accusando il conduttore del reality show di averle fatto una promessa e di non averla mantenuta. Ma cosa avrà mai detto l’opinionista e conduttrice televisiva contro Signorini?

GF Vip: Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini e Pamela Prati

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre stava lavando i piatti insieme a Wilma Goich e sotto lo sguardo attonito di Gegia, Patrizia Rossetti ha cominciato ad inveire contro Alfonso Signorini e soprattutto contro Pamela.

“Che ca..o ha fatto la Pamela Prati? – ha sbraitato – Con tutto l’affetto, perché le voglio bene… Ma perché lei si merita la camera singola?”

“Perché è andata in nomination“, ha risposto timidamente Wilma.

E lì Patrizia è sbottata: “Io le prime settimane non ho dormito, ho dormito su tutti i divani della casa… a 63 anni… allora sai cosa ti dico? Mi levo dai cog…ni domani, me ne sbatto le pa..e… perché a me queste attenzioni per alcune persone e per altre no, anche con tutto l’affetto… Alfonso! Mi hai fatto una promessa però vaff….”

La Rossetti lascerà la casa del GF Vip?

Dopo un po’ la Rossetti ha addirittura simulato uno svenimento, imputandolo sempre alla Prati. “Pamela le fa le scenate – ha detto ancora – fa finta di svenire perché la conosco e so che lo fa. Allora lo faccio anch’io così mi prendo la camera privata”.

Insomma, a Patrizia Rossetti non va giù che Pamela Prati abbia una camera singola e lei no, imputando ad Alfonso Signorini di riservare alla soubrette un trattamento diverso (migliore) rispetto agli altri. Lascerà davvero la casa in segno di protesta? Cosa accadrà?

