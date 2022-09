GF Vip, perchè Patrizia Rossetti e Alberto non sono ancora rientrati? La polemica dopo le votazioni relative al COVID

Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis temporaneamente fuori dalla casa del GF Vip: ecco perché i due concorrenti non sono rientrati

Molti telespettatori del GF Vip 7 hanno notato che ci sono un paio di concorrenti che non si vedono più nella casa: Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. Ma dove sono mai andati a finire? Perché mai non sono in casa?

LEGGI ANCHE :– GF vip, Elenoire Ferruzzi racconta il suo dramma legato al COVID: ’40 kg persi in 4 mesi di coma’

Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis fuori dalla casa del GF Vip: i due sono andati a votare fuori Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione della tornata elettorale del 25 settembre 2022, diversi concorrenti del GF Vip hanno deciso di andare a votare. Molti di loro, residenti a Roma, sono subito rientrati in gioco, davanti alle telecamere. Come se non se ne fossero mai andati.

Così non è stato per Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti, che hanno temporaneamente abbandonato il GF Vip e dovranno rimanere ancora un po’ fuori dal reality show prima di poter rientrare. Il motivo risiede nel fatto che i due concorrenti, residenti fuori Roma, sono tornati al loro paese per poter esercitare il diritto di voto. E, quindi, prima di rientrare, dovranno rispettare i termini della quarantena.

Quarantena per chi ha votato fuori Roma: la polemica al GF Vip

La domanda che in molti si stanno facendo sui social network riguarda il motivo di questa quarantena. Perché mai solo chi ha votato fuori Roma deve rispettarla?

C’è chi dice che per i residenti nel Lazio è stato messo a disposizione un autista privato che li ha accompagnati al seggio, mentre lo stesso non è stato fatto per chi vive invece oltre i confini regionali. Sarà questo il motivo che ha costretto Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti a rispettare la quarantena prima di rientrare nella casa del GF Vip?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy