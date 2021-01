Dayane Mello è contro ogni previsione social la prima finalista del GfVip: e qualcuno su Twitter dice la sua

Contro ogni sondaggio social la prima finalista di questa edizione del GfVip è Dayane Mello. E ora che la sua posizione è al sicuro, il marito di Stefania dice la sua su Twitter.

LEGGI ANCHE: — Simone Gianlorenzi da Barbara D’Urso: la risposta alle polemiche del marito di Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi è sempre stato molto attivo sui social e non ha mai perso occasione per far sentire il suo sostegno alla moglie Stefania Orlando. Adesso che le carte sono state svelate e che Dayane è in finale, sente la libertà di poter dire quale sia il suo pensiero sulla finalista.

Ora che Dayane è in finale posso finalmente scrivere in Libertà quello che penso? Tanto è immune dai miei super poteri di trascinatore delle folle….(quest’ultima parte del tweet è ironica) Simone Gianlorenzi su Twitter

I commenti sono tutti unanimi e attendono la sua verità, che arriva dopo poco.

Va bene ecco quello che penso: Adoro Dayane dal primo giorno! Ho sempre sostenuto che sarebbe stata la vincitrice morale ed effettiva del #gfvip , già da Ottobre, l’ho sempre votata e coordinato tutti i voti a suo favore!! Forza Dayane!! Simone Gianlorenzi su Twitter

Si affida all’ironia il marito di Stefania Orlando, colta da qualcuno e meno da altri. Ma se qualcuno nutrisse dubbi, il successivo cinguettio li dissolve. Simone non esista, ma sempre in modo fine, a definire il GfVip un circo, una pagliacciata. Senza ombra di dubbio il fatto che sia Dayane la prima finalista invece che Stefania lascia non poche perplessità. Tutti i sondaggi online fatti davano la Orlando in pole position.

Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con Simone oppure questa prima vittoria di Dayane vi soddisfa?

Crediti foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset