Gf Vip, nuova squalifica in arrivo per una bestemmia? A rischiare è Charlie Gnocchi

Charlie Gnocchi è finito sotto la lente d'ingrandimento: ha bestemmiato oppure no?

Sui social si vocifera che Charlie Gnocchi al GF Vip abbia pronunciato una bestemmia. Sarebbe accaduto di giorno e in presenza di altri concorrenti, ma l’audio non è così limpido da poter accertare che si sia trattato proprio di una frase blasfema.

“Charlie Gnocchi bestemmia. Tutto ciò è inaccettabile!” ha twittato un utente, condividendo il video in cui si vedono alcuni vip seduti a tavola intenti a fare la lista della spesa, tra cui proprio Charlie Gnocchi, che pronuncerebbe una bestemmia tra i denti.

“Sono sinceramente offesa dalla presunta bestemmia di Charlie Gnocchi essendo una religiosa praticante, e se nel caso avesse detto “po**o cane” sarei comunque arrabbiata perché sono un’allevatrice di maiali. Squalifica immediata” ha scritto un altro utente.

“Sono in lacrime da quando ho sentito questa bestemmia… Ha offeso me, tutti noi cristiani devoti e non è assolutamente accettabile soprattutto in un orario in cui tutte le famiglie tradizionali pranzano e quindi in presenza di bambini” ha scritto un utente.

Secondo alcuni, sarebbero in corso degli accertamenti per verificare cosa abbia pronunciato esattamente Charlie Gnocchi.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy