GF VIP, Nikita e Ginevra lo trovano nel piatto: quel pelo di chi era? Ecco la scena raccontata da loro

Un pelo trovato nel piatto sia da Ginevra Lamborghini che da Nikita Pelizon: ecco che cosa è successo al GF Vip (e di chi era)

Al GF Vip, Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini si sono scambiate qualche confessione su ciò che è avvenuto nella casa: le due concorrenti hanno fatto riferimento a un ‘pelo’ trovato nel piatto, parlando di accuse tra i diversi concorrenti. Ma cosa è successo davvero? E, soprattutto, di chi era quel pelo?

GF Vip: Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon e quel ‘pelo’ trovato nel piatto dalle due

Andiamo con ordine e parliamo dal principio. Nella notte, al GF Vip, Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini sono uscite in terrazza a chiacchierare (e a lamentarsi un po’ degli altri coinquilini).

È stata la Pelizon a cominciare, facendo riferimento alle lamentele di un personaggio in particolare: “Giovanni Ciacci si è lamentato perché ballo mentre cucino e dice che finiscono dei capelli nel cibo“.

“Ma hai mai trovato un capello blu?”, le ha chiesto Ginevra, riferendosi al fatto che proprio la Pelizon ha i capelli tinti del colore del cielo.

Di chi sarà mai quel pelo blu trovato nel piatto dalla Pelizon e dalla Lamborghini?

“No, mai, ma sai cosa ho trovato però?”, ha chiesto quindi Nikita.

“Un pelo di barba blu…”, ha tirato a indovinare la sorella di Elettra Lamborghini.

“Come fai a saperlo?”, ha ribattuto la Pelizon, ottenendo una risposta che non si sarebbe mai aspettata. “Perché l’ho trovato anche io – ha detto infatti Ginevra – Gli ho detto qualcosa? No. Ho levato il pelo e ho detto ‘buono’“.

Insomma, quello che hanno rivelato Nikita e Ginevra al GF Vip è forse un po’ disgustoso ma, sicuramente, rappresenta la realtà quotidiana di ciò che avviene nella casa. Ed ogni riferimento è puramente casuale… D’altronde, quanti concorrenti con la barba blu ci sono nella casa più spiata d’Italia?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy