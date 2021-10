GF Vip, Nicola cacciato nel cuore della notte? Cosa è stato costretto a fare: c’entrano Soleil e Alex Belli

Nicola Pisu “cacciato” dal letto al GF Vip: il concorrente del reality è stato costretto a dormire sul divano da Alex Belli e Soleil.

Al Grande Fratello Vip è in atto una sorta di rivolta contro Nicola Pisu, che sta subendo dei trattamenti non certo bellissimi dai coinquilini, che lo hanno addirittura cacciato dal letto. Ma che cosa avrà mai combinato il figlio di Patrizia Mirigliani?

Al GF Vip, Nicola Pisu è stato “cacciato” dal letto nel cuore della notte, in particolare da Alex Belli e da Soleil Stasi Sorge. Sul web, nel frattempo, i telespettatori sono insorti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: Nicola Pisu ‘cacciato’ dal letto da Soleil e Alex Belli

Andiamo con ordine. Dopo la puntata di sabato, in molti hanno puntato il dito contro Nicola Pisu, accusandolo di fare troppo rumore quando dorme: per questo motivo che diversi coinquilini lo hanno addirittura ‘cacciato’ dal letto. A ‘guidare’ questa operazione sono stati Alex Belli e Soleil Sorge, che gli hanno imputato il fatto di non riuscire a dormire per colpa sua.

Il povero concorrente è stato addirittura costretto a dormire sul divano, in una serie di eventi che hanno finito per colpire in maniera estremamente negativa il pubblico a casa. Su Twitter, infatti, in tantissimi hanno cominciato ad inveire contro il trattamento che gli altri concorrenti stanno riservando a Nicola.

Basta fare un giro del web nemmeno troppo approfondito per scoprire che in pochi hanno digerito il trattamento riservato al buon Pisu, da qualcuno ritenuto addirittura un vero e proprio abuso. D’altronde, Nicola è probabilmente il concorrente meno incline alla rissa e questo suo carattere gli ha evitato di ribellarsi. Ma dopo il gesto di Alex e Soleil e la nottata passata sul divano, siamo certi che non ci saranno conseguenze?

