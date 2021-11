GF Vip, Nicola espulso per una bestemmia? Cosa ha detto e la decisione prima della puntata

Nicola Pisu ha pronunciato una bestemmia in diretta al GF Vip? Ecco che cosa potrebbe succedergli stasera in puntata

Nicola Pisu finisce nell’occhio del ciclone al GF Vip, accusato di aver pronunciato una bestemmia in diretta che ora potrebbe costargli la squalifica. È successo durante il red party di sabato sera. Che cosa succederà adesso? Il concorrente sarà squalificato?

GF Vip: Nicola Pisu potrebbe essere squalificato per aver pronunciato una bestemmia in diretta durante il red party di sabato sera. Il web si divide tra chi lo difende e chi chiede la sua espulsione dal reality show di casa Mediaset. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Nicola Pisu bestemmia in diretta al GF Vip: cosa ha detto

Andiamo con ordine. Sui social sta circolando un video nel quale il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre si siede, dice chiaramente le parole “Mannaggia alla Madosca”. L’accusa di bestemmia, quindi, ha cominciato a circolare, tanto che in molti hanno chiesto a gran voce la squalifica di Nicola Pisu.

Il web si divide tra chi accusa Nicola e chi lo difende

Non tutti sono d’accordo, è chiaro. C’è chi ha interpretato quelle parole come un semplice intercalare, ma anche chi si è sentito profondamente offeso. Altri invece hanno portato ad esempio un precedente illustre, ovvero quello di Stefano Bettarini, che al Grande Fratello Vip 5 fu squalificato esattamente per la stessa frase.

Chi invece sta difendendo Nicola Pisu per questa sorta di bestemmia che avrebbe pronunciato, sta portando altri esempi avvenuti quest’anno allo stesso GF Vip, come la n-word di Manuel Bortuzzo e la f-word di Katia Ricciarelli. Nei loro confronti non sono stati presi provvedimenti, perché dovrebbero esserci nei confronti di Nicola?

E secondo voi, cosa succederà in puntata? Nicola sarà davvero squalificato?

