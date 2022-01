GF Vip, Nathalie e la Fword detta in piena notte: la produzione prenderà provvedimenti?

Il web sembra essere particolarmente indispettito dall'atteggiamento e dal linguaggio di Nathalie Caldonazzo.

Il web sembra essere particolarmente indispettito dall’atteggiamento e dal linguaggio di Nathalie Caldonazzo. L’attrice ha dimostrato fin dai primi giorni di avere un carattere molto forte e soprattutto una chiara opinione di alcuni concorrenti.

Non le ha mandate a dire ad Alex Belli per il suo comportamento con sua moglie, Delia Duran, e Soleil Sorge e non si è nemmeno risparmiata qualche battibecco con Valeria Marini, amica e collega di vecchia data.

Ha anche fatto qualche battuta nei confronti di Barù che il we ha subito commentato in modo negativo e come se non bastasse, sempre durante la notte, ha pronunciato la Fword. Cosa è accaduto?

La frase di Nathalie che indigna gli utenti

Manila, chiacchierando con le altre donne in camera da letto ha esclamato: “Oggi è il compleanno del mio ex marito, auguri”, “L’altro ieri era (il compleanno) del mio ex fr**io”. Tutte le presenti si sono accorte dell’esclamazione e si sono subito fermate da qualsiasi altro commento.

Gli utenti sui social hanno subito commentato e ora invocano l’espulsione: “È da mandare a casa subito!”, “Non chiedo la squalifica a almeno un rimprovero!”.

C’è però anche chi la difende, perché nella casa obiettivamente si è sentito dire molto di peggio da Katia Ricciarelli, che però, alla fine, viene sempre perdonata.

