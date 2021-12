GF Vip, Nathalie Caldonazzo entra ma tra 30 giorni è già fuori? Ecco cosa trapela sul web

Nella consueta puntata del lunedì sera su Canale 5, una nuova vip ha varcato la soglia della casa del Grande Fratello.

Il gioco si fa duro e il GF Vip si trova a un giro di boa: il gioco infatti non terminerà prima di marzo, per questo la trasmissione ha ancora bisogno di nuovi partecipanti. A fare il suo ingresso in casa è stata quindi Nathalie Caldonazzo, ma su di lei aleggia già la prima polemica.

A sollevare alcuni dubbi sulla sua permanenza nella casa è l’esperta di gossip e influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione presto condivisa con il resto della community su Instagram.

Nathalie Caldonazzo infatti avrebbe in programma uno spettacolo a teatro, dal titolo “Parlami d’amore”, previsto per il 29 gennaio, di cui esiste già locandina e presumibilmente vendita dei biglietti.

Nathalie quindi sarebbe entrata nella casa del Gf Vip con un contratto in cui sarebbe già stata definita la data di uscita? E se così fosse, come uscirà? Attraverso un televoto pilotato o di sua “spontanea” volontà?

