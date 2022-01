GF Vip, Nathalie asfalta Delia che reagisce male sulla questione Alex Belli: cosa le ha detto stanotte

Tra le persone più scettiche su su Delia Duran e Alex Belli c'è Nathalie Caldonazzo, le sue parole mettono in crisi Delia

Nella casa del GF Vip si continua a discutere del rapporto tra Delia Duran e Alex Belli. Tra le persone più scettiche su questo rapporto c’è Nathalie Caldonazzo, che durante un dialogo notturno con Delia e Manila si è confrontata con la moglie di Alex Belli.

Se da una parte Manila ha cercato di far ragionare Delia sulla questione dell’indipendenza di una donna dall’uomo, dall’altra Nathalie tra le righe ha fatto capire a Delia che da fuori le persone sono arrivate a pensare che i due fossero d’accordo nel mettere in piedi un teatrino del genere.

Le parole di Nathalie la reazione di Delia

“Magari all’inizio avevate un accordo… Questo è quello che si dice…” ha spiegato Nathalie, cercando di far capire a Delia che anche lei ha la sua parte di colpe in tutta questa storia, ma la donna non ha reagito bene, adirandosi subito per l’accusa velata: “Ma stai scherzando?! Ma dove vivi te, forse non hai visto tutto quello che è successo”.

E invece i dubbi sorgono proprio perché, stando a tutto quello che è accaduto, è difficile pensare che dall’altra parte non ci sia una persona alla ricerca di popolarità, considerando come sia stata al gioco e come anche lei poi abbia inscenato una finta paparazzata con un uomo solo per provare a far ingelosire Alex Belli. Dove sta la verità in tutta questa storia?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy