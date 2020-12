Signorini ha comunicato ai concorrenti del Gf Vip la notizia della morte di Diego Armando Maradona, suscitando grande commozione fra i vip. Ma sul web c'è chi ha polemizzato su questa scelta

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la notizia della morte di Diego Armando Maradona: reazioni costernate fra i vip, in particolare da parte di Maria Teresa Ruta che lo aveva conosciuto personalmente ed intervistato.

Gf Vip morte Maradona, la polemica sui social

Tutti i concorrenti sono rimasti senza parole alla notizia della morte del calciatore ed alcuni si sono palesementi commossi:

Sui social però c’è chi non ha gradito la decisione di comunicare ai vip la morte di Maradona e non, ad esempio, quella di Gigi Proietti, grandissimo protagonista dello spettacolo, del cinema e della televisione.

Nulla togliere a Maradona, ma informare i concorrenti solo della sua morte e non di quella di Gigi Proietti la trovo un po’ di cattivo gusto #GFVIP pic.twitter.com/gPsFrTJ0pX — Giulia (@gcomegiumangi) November 30, 2020

Scusate ma gli dicono di Maradona e non hanno detto niente di Gigi Proietti? Uno dei più grandi attori italiani?#GFVIP pic.twitter.com/IHGVajsvWD — Mailindss (@MaiSesti) November 30, 2020

Non tutti comunque sono d’accordo su questa linea, infatti tra i commenti ai vari post c’è anche chi afferma che le due cose non sono paragonabili e che Maradona era una figura mondiale e non solo italiana.

Capisco l'importanza di Maradona, ma anche Gigi Proietti avrebbe meritato un tributo simile. Considerando anche che ultimamente hanno messo diverse sue canzoni in Casa#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 30, 2020

Che scena tremenda, ricordare Maradona e non Gigi Proietti che è stato un pilastro per l’Italia #gfvip — Sara 🐍 (@scintilIe) November 30, 2020

Una delle caretteristiche principali della reclusione al Grande Fratello, fin dall’inizio del reality, è proprio l’esclusione dal mondo esterno dei concorrenti, che non hanno tv, telefoni e -in teoria- nemmeno orologi. Negli ultimi anni però abbiamo assistito ad un aumento continuo delle informazioni che vengono fatte filtrare dall’esterno, dagli sviluppi della pandemia alle morti di personaggi celebri. Ed ora, per questo Natale che i vipponi passeranno da concorrenti, Signorini ha promesso che non “saranno soli”: chissà cosa ha in serbo il Grande Fratello per le feste natalizie?