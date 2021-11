GF Vip, Miriana ci riprova con Nicola? Gli promette una cena e poi lui l’accompagna a letto: cosa è successo

Al GF Vip tutto sta tornando alla normalità tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan: lei gli promette una cena e poi si fa accompagnare a letto

Al Grande Fratello Vip, le cose tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan stanno seguendo una nuova evoluzione, tanto che si è tornati a parlare di inviti a cena e di andare a letto insieme. Ma quindi? Tutto ciò che è successo è stato dimenticato? Le cose tra loro sono tornate alla normalità pre-litigio?

GF Vip: Miriana Trevisan promette una cena a Nicola Pisu

Andiamo con ordine. Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan sembra essersi riaccesa una nuova chimica, in una situazione molto strana dopo i litigi dell’altra sera: anzi, a quanto pare, lei gli ha addirittura promesso una cena.

“Una cena almeno me la devi concedere e poi si vede”, le ha infatti detto lui dopo un momento di chiarimento. Lei ha risposto: “ma io non ho mai avuto dubbi, non è che ho paura che succeda qualcosa”. “Che deve succedere?”, ha chiesto Nicola stupito. E Miriana gli ha replicato con un “Solo cose belle” che sta facendo volare i telespettatori. Se non è un’allusione questa, infatti, non sappiamo cosa possa esserlo.

“Accompagnami a letto”: la richiesta della Trevisan a Nicola

Tra i due è continuato un certo botta e risposta, un flirtare che va avanti a frecciatine e recriminazioni, ma che si è concluso in una maniera inaspettata.

A fine giornata, dopo che gli aveva promesso una cena, Miriana ha preso Nicola da parte e gli ha intimato: “Accompagnami! Gli anziani vanno accompagnati a letto!”

