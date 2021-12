GF Vip, Miriana ha bestemmiato nella notte? Ecco cosa ha detto

Sul web compare un video nel quale sembra che, nella notte al GF Vip, Miriana Trevisan abbia pronunciato una bestemmia. Qual è la verità?

Al Grande Fratello Vip in molti stanno giurando di aver sentito una bestemmia uscire dalla bocca di Miriana Trevisan. Ma quale sarà la verità? Cosa avrà mai detto l’ex ragazza di Non è la Rai?

Miriana Trevisan bestemmia in diretta al GF Vip? Il video sta facendo il giro del web, ma a molti non è chiaro cosa abbia detto davvero la concorrente.

GF Vip: Miriana Trevisan bestemmia nella notte?

Andiamo con ordine. Nel cuore della notte, al GF Vip, mentre Miriana Trevisan era a letto con Biagio D’Anelli, in molti giurano di aver udito una bestemmia uscire dalla sua bocca. Si tratterebbe di un’imprecazione di non poco conto, che tirerebbe in ballo addirittura l’Onnipotente. Roba che, se fosse confermata, porterebbe la concorrente dritta dritta alla squalifica.

I dubbi del web riguardo alle parole di Miriana

Tuttavia, c’è qualche dubbio a riguardo. In particolare perché l’audio non era chiaro e qualcuno ha addirittura ipotizzato che la clip diffusa poi sui social sia stata taroccata ad arte per gettare fango sulla concorrente. E, a proposito di fango, c’è addirittura chi afferma che a bestemmiare non sia stata Miriana ma Sophie.

La verità, dicono alcuni, è che Miriana abbia detto “Li ho portati io” in riferimento a Gianmaria e Sophie che stavano lì accanto, a baciarsi sotto le coperte. Possibile, anche perché la Trevisan e Biagio stavano parlando proprio di loro.

La verità, però, la scopriremo soltanto in puntata. Quella di Miriana Trevisan è stata una vera bestemmia? Oppure è stata tutta una mistificazione cavalcata da chi non vede l’ora di buttarla fuori dalla casa più spiata d’Italia?

