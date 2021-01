GF vip, Maria Teresa Ruta ha un crollo nervoso: la scena ha raggelato il sangue ai fan

Maria Teresa Ruta completamente in crisi al Grande Fratello Vip: la conduttrice tv ha avuto un vero e proprio crollo nervoso e ha cominciato ad urlare e a piangere nei confronti dei coinquilini.

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento raggelante: Maria Teresa Ruta ha avuto un vero e proprio crollo nervoso, una crisi che l’ha spinta ad urlare contro i coinquilini completamente in lacrime. Ma cosa avrà mai scatenato tutto questo?

LEGGI ANCHE — Cecilia sbotta dopo la crisi di Maria Teresa: ‘Sono io la vittima’. Cosa è successo stanotte

GF Vip, Maria Teresa Ruta ha un crollo nervoso

Andiamo con ordine. Forse in seguito al troppo stress accumulato nella sua lunga permanenza nella casa, Maria Teresa Ruta ha avuto un vero e proprio crollo nervoso, forse dovuto alle critiche oppostole da Cecilia Capriotti (da lei nominata) o da Giulia Salemi, che le ha fatto notare che di notte russa…

Ebbene, Maria Teresa è fuggita fuori sotto lo sguardo sbigottito degli altri coinquilini, contro i quali ha cominciato ad urlare: “Non sto male, sono solo inc…ata. Posso essere una volta dopo 120 giorni un po’ incazzata? Perché a me non va bene sempre tutto! Una volta posso sommare le cose e dire che sono inc…ata? Non è che non vedo le cose! Non ho le fette di salame davanti agli occhi! Io vi adoro tutti, perché sono fatta così e non posso cambiare. Però poi se sommo le cose…”

La crisi di Maria Teresa: Tommaso la abbraccia per calmarla

Stefania Orlando, in un secondo momento, ha provato ha dirle: “amore, tu hai ragione“, peggiorando le cose.

In preda alla sua crisi nervosa, infatti, Maria Teresa Ruta ha ribattuto con forza: “No. E basta. Non ho ragione. Mi sono rotta i cog…ni. Non rompo a nessuno. Nessuno mi deve sopportare, difendere, neanche sedere vicino a me né rivolgere la parola. Basta! E io canto! E io ballo! E io russo! Sono una persona! E se sbaglio pago. Votatemi, mandatemi in nomination, basta”.

Si è fatta avvicinare soltanto da Tommaso Zorzi, che l’ha abbracciata per calmarla. In ogni caso, il momento è stato estremamente drammatico, al punto da aver raggelato moltissimi fan.

CAZZO MARIA TERESA HA PERSO LA RAGIONE LETTERALMENTE

MI SI È RAGGELATO IL CUORE #tzvip pic.twitter.com/Ss9oHC5QyZ — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) January 12, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy