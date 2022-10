GF Vip, Marco Bellavia ha finto? Spunta sui social il gesto della mamma di Ginevra

Marco Bellavia ha finto? La vicenda che ha sconvolto il GF Vip è una montatura? Arrivano le accuse (e un like della mamma di Ginevra Lamborghini)

Sta facendo diffondere una notizia su Marco Bellavia dopo il caso di bullismo di cui è stato vittima nella casa del GF Vip dopo l’esternazione dei suoi problemi di depressione. Alcune persone stanno infatti accusando l’attore di aver cavalcato l’onda per ottenere visibilità personale. Ma davvero Marco Bellavia ha finto? E chi è che sta tirando fuori queste accuse?

Marco Bellavia ha finto? Le accuse della sua ex fidanzata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ex fidanzata dello storico conduttore di Bim Bum Bam, Marianna De Bosis, in un’intervista a Tuo Magazine ha sostenuto che il suo ex non è mai stato depresso ma, in qualche modo, abbia trovato un modo per capitalizzare la nuova visibilità fornitagli dalla partecipazione al GF Vip.

Non è arrivata a dire che Marco Bellavia ha finto, ma ci è andata vicina: “Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo […] Conosce i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere […] Credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare. L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda…”

Nel frattempo, sui social, c’è anche chi lo accusa di aver utilizzato l’onda di rinnovata notorietà per sponsorizzare i suoi corsi di coaching…

Quel like della mamma di Ginevra Lamborghini

Insomma, una serie di accuse alle quali si aggiunge anche un like comparso su Twitter e messo dalla mamma di chi è stata espulsa dalla casa proprio in seguito alla vicenda: Ginevra Lamborghini. Luisa Peterlongo, infatti, sul social network cinguettante ha lasciato un cuoricino ad un articolo che sostiene che Marco Bellavia abbia finto, riportando proprio l’intervista della sua ex…

Quel like non vuol dire niente, in realtà, ma i dubbi dei telespettatori a riguardo cominciano a circolare…

