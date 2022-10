GF VIP, Marco Bellavia l’ha fatto nonostante fosse fuori dalla casa: ecco perchè la sua missione è riuscita

Nonostante il suo addio al GF Vip, Marco Bellavia è riuscito a portare in qualche modo avanti la sua missione di sensibilizzazione degli italiani

Il GF Vip, negli ultimi giorni, è stato un crescendo sulla questione Marco Bellavia: dal ritiro del concorrente per quanto subito all’interno della casa fino all’eliminazione flash di Giovanni Ciacci e all’espulsione di Ginevra Lamborghini per aver ‘legittimato il bullismo’ nei suoi confronti. Tuttavia, in molti fanno notare che Marco è riuscito comunque nella sua missione, anche fuori dal reality show di casa Mediaset.

GF Vip: la missione di Marco Bellavia compiuta nonostante l’abbandono?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social è comparso un video che ritrae Marco Bellavia in uno dei pochi momenti in cui qualche altro coinquilino del GF Vip riesce a dargli un pochino di conforto. In questo caso è Antonella Fiordelisi, con la quale l’ex conduttore di Bim Bum si è confidato apertamente, dichiarandole quello che era il suo obiettivo con la partecipazione al programma.

“Ieri mi hanno nominato tutti – aveva detto Bellavia alla schermitrice campana – sono contento che lo hanno fatto così settimana prossima esco e torno a casa a rilassarmi. Ma se io torno a casa, non porto avanti la mia missione che per me, dopo tanto tempo, è far capire alle persone che oltre al dolore fisico si può sconfiggere anche quello mentale“.

L’Italia intera si è fermata a parlare del dolore mentale grazie a Bellavia

In molti hanno fatto notare che, nonostante l’addio al GF Vip, Marco Bellavia è riuscito comunque a compiere la sua missione. Anzi, fuori dalla casa ha raccolto uno stuolo di fan appassionati che, da giorni, sui social porta avanti l’hashtag #iostoconbellavia per dimostrargli supporto.

Le tematiche riguardanti la salute e la malattia mentale, la depressione, le condizioni psicologiche più fragili, hanno trovato una certa sensibilità da parte del pubblico che, a differenza di quanto accaduto nella casa, sembra essere stato recettivo e pronto a raccogliere il messaggio di Marco.

Con quanto accaduto, nonostante tutto, Marco Bellavia ha portato i telespettatori italiani (e anche persone che non guardano il Grande Fratello Vip) a parlare di salute mentale. Nonostante abbia abbandonato il gioco così presto e con tanti strascichi. La sua missione, di certo, è compiuta.

