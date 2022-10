GF Vip, cosa accadrà stasera: riguarda Marco Bellavia. La leggerà in diretta Alfonso Signorini

Spunta uno spoiler sulla puntata del GF Vip del 10 ottobre 2022: Marco Bellavia parteciperà con una lettera... o forse con qualcos'altro

Mentre si attende di sentirlo parlare personalmente, Marco Bellavia su Instagram ha pubblicato alcuni post sulla sua dibattuta avventura al GF Vip, interrotta bruscamente a causa di un crollo emotivo e mentale di cui tutti hanno parlato: stasera, però, a quanto pare, ci sarà una sua lettera, che sarà letta in diretta al GF Vip. Andiamo a scoprire cosa succederà nella puntata del 10 ottobre!

Spoiler GF Vip 10 ottobre 2022: cosa accadrà in diretta con la lettera di Marco Bellavia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Questa mattina, a Mattino 5, Federica Panicucci ha lanciato lo scoop: “Non voglio anticiparvi nulla ma voglio darvi uno spoiler importante: questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia, arrivata direttamente ad Alfonso Signorini. Alfonso la leggerà in diretta a tutti noi e immaginiamo che avrà ulteriori contenuti sui quali discutere“.

Poi, ha aggiunto: “vi dò un altro spoiler… non è una lettera ma è un videomessaggio“.

Rivedremo quindi in diretta lo storico conduttore di Bim Bum Bam, per una puntata del GF Vip che già si propone come importantissima.

L’ex concorrente del GF Vip e quei tanti messaggi sui social

Nei giorni scorsi, sui social, Marco Bellavia ha condiviso il video della casa in cui si sentono le parole della lettera che aveva deciso di far recapitare proprio ai concorrenti del reality, dopo il suo brusco allontanamento.

I commenti sono stati numerosi, tra cui è spuntato anche quello di Carolyn Smith, che in una lunga dedica gli ha scritto: “Caro Marco, ho visto solo quando ognuno di voi doveva dare una nomination. La cosa che mi ha colpita è la tua frase “in squadra si può vincere ma soli no”. […] Non capisco perché non ho seguito il GF ma la cosa per me evidente è che tu stavi chiedendo aiuto. […] Non posso dire che si devono vergognare ma almeno riguardare la loro coscienza […] Marco, sei andato via dalla casa ma uscendo hai trovato una famiglia allargata con il popolo italiano, siamo con te, ti auguro di trovare la soluzione per te”.

In tantissimi, inoltre, gli hanno chiesto di non tornare al GF Vip per evitare di essere strumentalizzato: “Marco non dar loro la possibilità di mercificare ciò che sei! Io non ho seguito il gf ma appena saputa la tua storia, sono andata a rivedere tutti i video che mi permettessero di comprenderla. Vai avanti per la tua strada e sii felice ed orgoglioso di ciò che sei, anche delle tue fragilità, perché sono proprio quelle che ti valorizzano. Ti auguro solo cose belle” ha scritto un utente.

“Marco ti prego però di non rientrare in casa, non dargli la possibilità di fare i finti pentiti.. rilassati, viviti la tua vita, circondati di persone che possano aiutarti a risolvere i tuoi problemi e per qualsiasi cosa comunque hai tanti seguaci che ci tengono a te!” ha commentato un altro.

“Non andare in trasmissione, ti si creerà addosso un alone di ipocrisia che non meriti. La maggior parte di loro non ha realmente capito…sta fingendo per uscirne bene” ha scritto un altro spettatore.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy