GF Vip, Manuel e Lulù ‘la voglia sale’: il discorso a luci rosse tra i due fidanzatini della casa

Manuel e Lulù sono sempre più complici e dimostrano di essere una coppia serena e pronta a fare sul serio. I due cercano di vivere la propria quotidianità nel modo più normale possibile, nonostante siano ancora sotto le telecamere del GF Vip.

Ciò che però manca all’interno della casa è l’intimità e la possibilità di vivere la complicità di coppia in solitudine e lontano dalle telecamere. Dopo 4 mesi di reality ovviamente è più che plausibile e alcune mancanze si fanno sentire. In un video ripreso sui social newtork dai fan della coppia, i due affrontano proprio questo discorso.

Manuel e Lulù, “la voglia sale”

“Noi invece dopo mesi ancora non abbiamo vissuto le cose normali e quindi da una parte ci pensi, rimangono ancora solo un’idea e hai voglia di realizzare e non vedi l’ora. La voglia sale, in tutti i sensi” ha spiegato Manuel e Lulù.

I due piccioncini ormai fremono per continuare la loro storia fuori dalla Casa del Gf Vip e quel momento, nonostante il reality continui fino a marzo 2022, si sta avvicinando.

