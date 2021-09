GF Vip, Manuel Bortuzzo sulle spalle di Alex Belli: la scena che ha fatto commuovere tutti

Al GF Vip Manuel Bortuzzo ha trovato in Alex Belli un’ottima spalla… nel vero senso della parola! Ecco cosa ha fatto l’attore

La storia di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip è una delle più commoventi di tutte: dopo l’incidente e il coma, il ragazzo è rimasto paralizzato ed è ora costretto in sedia a rotelle ma nella casa più spiata d’Italia in tanti fanno di tutto per farlo sentire a suo agio, a partire da Alex Belli, che durante la giornata è stato protagonista di un gesto meraviglioso.

Al Grande Fratello Vip, Alex Belli si carica Manuel Bortuzzo sulle spalle: il gesto meraviglioso che ha fatto commuovere i telespettatori. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: Alex Belli si carica Manuel Bortuzzo sulle spalle

Andiamo con ordine. Al Grande Fratello Vip, lo sappiamo, non mancano momenti di aggregazione come ballo e canto (nei quali qualcuno, talvolta, allunga le mani). Ed è proprio nei momenti di danza che potrebbe essere più difficile la partecipazione di Manuel Bortuzzo, ma per fortuna l’ex nuotatore ha trovato in Alex Belli un’ottima spalla… nel vero senso della parola!

La verità è che l’attore di CentoVetrine, in un momento di festa, si è caricato Manuel sulle spalle, ballando insieme a lui e a tutti gli altri coinquilini.

Si è trattato di un momento davvero fantastico, che è piaciuto non soltanto ai suoi protagonisti ma anche a tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip. In rete non mancano infatti tantissimi messaggi di giubilo e festa nei confronti del meraviglioso gesto di Alex Belli nei confronti di Manuel Bortuzzo, che celebrano la straordinaria aggregazione e il clima di festa che si respira all’interno della casa più spiata d’Italia.

Piccoli momenti, è vero, ma che valgono tutta la produzione e la messa in onda del Grande Fratello Vip.

